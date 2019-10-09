Галле, Германия, , 15:56 — REGNUM В полиции Германии подтвердили, что помимо стрельбы у синагоги в городе Галле, также произошла стрельба в городе Ландсберг (федеральная земля Саксония-Анхальт), расположенном в 15 км от Галле. Об этом 9 октября сообщила представитель правоохранительных органов ФРГ, слова которой приводит ТАСС.

При этом подробности стрельбы в Ландсберге не приводятся.

Отметим, ранее стало известно, что что возле синагоги города Галле в Германии 9 октября было произведено несколько выстрелов со стороны двоих неизвестных, из-за чего погибли как минимум двое человек.

Также один из нападавших бросил гранату на территорию еврейского кладбища. Затем они скрылись с места преступления на автомобиле.

Читайте также: В Германии задержали одного из подозреваемых в стрельбе у синагоги