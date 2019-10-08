Лимбург, , 23:30 — REGNUM Гажданин Сирии, спровоцировавший массовое ДТП в немецкой федеральной земле Гессен, арестован по подозрению в попытке убйства. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Франкфурта-на-Майне.

Мужчина, 32-летний гражданин Сирии, подозревается в умышленном нанесении телесных повреждений и в попытке убийства. В настоящее время он арестован.

Массовое ДТп произошло в городе Лимбург-ан-дер-Лан 7 октября. Водитель грузовика протаранил несколько легковых автомобилей, стоявших на светофоре. При задержании водителя грузовика выяснилось, что транспортное средство он угнал.

В результате действий водителя грузовика пострадали восемь человек, один из них находится в тяжёлом состоянии. Граждан России среди пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти ФРГ рассматривают массовое ДТП в Гессене как акт терроризма.

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