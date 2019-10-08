Лимбург, , 10:24 — REGNUM Инцидент с участием грузовика в немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен) рассматривается как террористический акт. Так считают власти ФРГ, передает 8 октября телеканал ZDF.

Расследованием занимается прокуратура Франкфурта-на-Майне. Известно, что 30 летний подозреваемый приехал в Германию из Сирии.

Под наблюдением врачей остаются семеро пострадавших, один из них — в критическом состоянии. Предполагаемый виновник инцидента незначительно пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября в городе Лимбург-ан-дер-Лан грузовик протаранил стоявшие на светофоре автомобили. Пострадали 16 человек. Водителя грузовика задержали, выяснилось, что он угнал транспортное средство.

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