Хабаровск, , 09:05 — REGNUM Хабаровский краевой суд удовлетворил жалобу адвокатов и сотрудник МЧС Эдуард Новогородцев, обвиняемый в халатности при проведении проверки в палаточном лагере Холдоми под Хабаровском, был отпущен под домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Обвинение в халатности было предъявлено начальнику отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району Управления надзорной деятельности МЧС России в Хабаровском крае Эдуарду Новгородцеву после пожара в палаточном городке Холдоми, в результате которого погибло четверо детей.

Как считает следствие, Новогородцев при проведении проверки палаточного лагеря выявил нарушения правил пожарной безопасности, но никаких мер не предпринял. По предварительным данным, причиной возгорания стал обогреватель, установленный в одной из палаток.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в палаточном лагере Холдоми под Комсомольском-на-Амуре, погибли четверо детей.