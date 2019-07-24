Хабаровск, , 04:45 — REGNUM

В связи с трагедией в нелегальном палаточном лагере в горнолыжном комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае объявлен трёхдневный траур, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В течение трёх дней в регионе будут приспущены флаги Российской Федерации, Хабаровского края, муниципальных образований.

Траур, согласно распоряжению губернатора Сергея Фургала, продлиться 24, 25 и 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в нелегальном палаточном лагере в горнолыжном комплексе «Холдоми» случился пожар. В огне погибла девочка 2008 года рождения, трое детей с 100% ожогами тела попали в реанимацию, где скончались вечером 23 июля. Ещё один мальчик в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больнице Комсомольска-на-Амуре. Всего в пожаре пострадали 12 человек, дети и взрослые отравились угарным газом.