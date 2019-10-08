Бразилиа, , 05:20 — REGNUM Обнаруженные на Бразильских пляжах нефтяные пятна могли появиться из-за утечки с танкера, перевозившего венесуэльскую нефть. Об этом сообщила газета Folha de S.Paulo.

Президент Бразилии Жаир Болсонару 7 октября подтвердил результаты проведенного государственной нефтегазовой компанией Petrobras анализа, отрицающего бразильское происхождение нефтяных пятен, хотя и воздержался от указания страны происхождения нефти.

«Мы уверены, что эта нефть не добывается ни в одной из бразильских скважин, она не из Бразилии. Мы продолжим исследования, чтобы определить, из какой она страны, какой танкер разлил эту нефть», — заявил Болсонару.

По словам президента, причина утечки, случайная она или умышленная, неизвестна. В любом случае он сожалеет, что «естественного» предупреждения от капитана корабля, возможно допустившего утечку, не последовало.

Болсонару не исключил вероятности того, что Бразилия потребует компенсацию от виновной стороны, но подчеркнул, что этот вопрос находится в ведении министра по окружающей среде Рикардо Саллеса.

По предварительной информации, полученной газетой, результаты анализа показывают сходство обнаруженной нефти с нефтью, добываемой в Венесуэле.

Напомним, в начале сентября на пляжах северо-востока Бразилии стали появляться нефтяные пятна. К настоящему времени загрязнение зафиксировано на 109 пляжах в 50 муниципалитетах восьми штатов.

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