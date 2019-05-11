После столкновения судов в судоходный канал Хьюстона попали тонны топлива

Хьюстон, США, , 09:05 — REGNUM Тонны нефтепродуктов попали в воды Хьюстонского судоходного канала в американском штате Техас после столкновения судов. Об этом 11 мая сообщает телеканал CBS News со ссылкой на береговую охрану страны.

Столкнулись нефтяной танкер и буксир, транспортировавший две баржи с нефтепродуктами. Одна из барж перевернулась при столкновении, вторая получила повреждения. На каждой барже перевозилось около 25 тысяч тонн топлива.

Точной информации о количестве попавшего в воду горючего не сообщается. Информация о пострадавших не поступала. Начата операция по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Для оценки ситуации на место происшествия из порта Хьюстона прибыло пожарное судно. Задействован вертолёт. Специалистами профильных служб проводятся пробы воздуха для оценки его качества.

Отмечается, что жители расположенного недалеко от места аварии города Сибрук жаловались на сильный запах горючего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начавшейся в Нигерии проверке нефтедобывающих компаний, которая коснётся вреда, наносимого экосистеме дельты реки Нигер. В дельте реки Нигер добывается ежедневно около 300 млн литров нефти, при этом нефтедобывающие компании не раз уже обвиняли в пренебрежении к устранению утечек нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нигерии проведут расследование утечек нефти в дельте Нигера