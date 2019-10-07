Курск, , 21:24 — REGNUM Два человека погибли, ещё пятеро пострадали в результате ДТП с участием большегрузного автомобиля и маршрутного такси в Курске. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Курской области.

По предварительной информации, маршрутка с десятью пассажирами въехала в стоящий большегруз, после чего в маршрутку въехал легковой автомобиль.

В результате ДТП погибли два человека, ещё пятеро пострадали. Состояние одной пострадавшей оценивается врачами как крайне тяжёлое, она помещена в отделение реанимации.

На месте ДТП работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели матери и двух детей, на которых наехал водитель на легковом автомобиле в Белгородской области. Водитель разыскивается.

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