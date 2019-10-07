Белгород, , 19:47 — REGNUM Автомобилиста, сбившего троих велосипедистов, разыскивает полиция в Белгородской области. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла в Ровеньском районе Белгородской области, в районе хутора Клиновый. По предварительным данным, неизвестный водитель на автомобиле ВАЗ сбил мать и двоих детей 2007 и 2008 годов рождения, ехавших на велосипедах по обочине дороги.

Все трое пострадавших скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения водителя, причастного к ДТП с тремя погибшими. На месте аварии работает группа следователей, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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