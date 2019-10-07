Воронеж, , 18:55 — REGNUM Внеплановую посадку совершил самолёт авиакомпании Utair в аэропорту города Воронежа из-за смерти пассажира на борту. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба аэропорта.

Самолёт, следовавший рейсом Сочи — Внуково, запросил внеплановую посадку в аэропорту Воронежа из-за плохого самочувствия пассажира. К моменту прибытия авиаборта в аэропорт пассажир скончался. Посадка была совершена в 15:34 мск, на борту самолёта работают следователи.

По предварительным данным, умершему пассажиру, мужчине, было 60 лет, у него было тяжёлое заболевание.

На борту самолёта находились 178 пассажиров, все они размещены в здании аэровокзала. Вылет авиаборта в аэропорт Внуково состоится позднее, после окончания работы следователей на борту самолёта.

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