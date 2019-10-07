Дублин, , 01:30 — REGNUM Двое мужчин стали жертвами авиапроисшествия на юго-востоке Ирландии, где через несколько минут после взлета взорвался легкомоторный самолет, передает 6 октября Irish Times.

Инцидент произошел в юго-восточном графстве Уэксфорд около 17:45 по местному времени. На месте падения летательного аппарата найдены тела двух мужчин. По предварительным данным, взлетевший всего за несколько минут до падения самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго до этого.

К месту трагедии прибыли экстренные службы. Эксперты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.