Баткен, , 13:07 — REGNUM Гибель трех человек, нелегально добывавших уголь в заброшенной шахте в Кадамжайском районе Баткенской области Киргизии, произошла из-за пренебрежения мерами безопасности. Об этом заявил директор госэкотехинспекции Джолдошбек Джунушев на правительственном совещании, передает пресс-служба кабинета министров.

По его словам, в Лейлекском же районе Баткенской области трое местных жителей погибли в результате грубого несоблюдения требований безопасности со стороны компании-обладателя лицензии на добычу угля.

В свою очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что на законсервированных участках угольных шахт нельзя допускать никакой деятельности, потому что это в итоге всегда приводит к гибели людей.

«С учетом приближения отопительного сезона и повышения спроса на уголь, органы местного самоуправления совместно с правоохранительными органами должны провести усиленную информационно-разъяснительную работу среди населения близлежащих к шахтам населенных пунктов о недопустимости нелегальной добычи угля», — сказал он.

Глава правительства распорядился оказать помощь семьям погибших и содействие в лечении пострадавшим в результате отравления угарным газом в угольных шахтах на юге Киргизии.

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