Бишкек, , 09:11 — REGNUM Шесть человек скончались в результате отравления угарным газом при добыче угля в Баткенской области Киргизии, сообщает агентство 24. kg со ссылкой на МЧС республики.

В ведомстве уточнили, что трое мужчин отравились 5 октября в городе Сулюкте во время добычи угля на шахте «Абдухакар-Кен». Спасатели доставили мужчин в больницу, но врачам не удалось сохранить жизнь шахтеров.

Еще один смертельный случай произошел 6 октября в городе Кызыл-Кие — трое мужчин самостоятельно копали уголь и отравились угарным газом.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в результате обрушения породы на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области погиб один человек. Эвакуация в связи с ЧП не происходила.

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