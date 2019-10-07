Москва, , 12:20 — REGNUM Причиной пожара в хабаровском лагере «Холдоми» стал аварийный режим работы электросетей, заявил 7 октября замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев.

«Причина пожара в лагере «Холдоми» — аварийный режим работы электросетей», — сказал Кобзев на селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей в текущем году.

По его словам, в результате проведенных сотрудниками МЧС проверок на объектах детского отдыха было выявлено более 15 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля 2019 года в палаточном лагере в горнолыжном комплексе «Холдоми» в Хабаровском крае случился пожар. 20 из 26 палаток сгорели. В результате происшествия погибли четверо детей, 12 получили ожоги и отравления. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт центральный аппарат СК РФ.

Читайте также: В России обнаружено 33 детских лагеря, работающих без разрешения, — МЧС