Москва, , 15:55 — REGNUM Результаты внеплановой проверки, которую провели по всей территории России, сообщил журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

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Сообщается, что сотрудники министерства провели почти 18 тысяч внеплановых проверок мест для отдыха и оздоровления детей. В результате этого было выявлено около 15 тысяч различных нарушений и привлечено к ответственности более 800 юрлиц. Также Ринат Еникеев рассказал, что были выявлены 33 детских лагеря, которые работали без соответствующих разрешений.

Массовые проверки были проведены в связи трагедией в лагере горнолыжного комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае. В ночь на 23 июля там из-за пожара погибли четверо несовершеннолетних, 12 получили ожоги и отравления угарным газом. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября суд в Комсомольске-на-Амуре принял решение продлить на месяц арест директору сгоревшего лагеря Максиму Кузнецову.