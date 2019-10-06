Сантьяго, , 15:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-востоке Чили вблизи от границы с Боливией. Об этом 6 октября сообщила Геологическая служба США (USGS).

Подземный толчок был зафиксирован сейсмологами в 10:40 по всемирному координированному времени (13:40 мск). Очаг подземной стихии располагался на глубине 112 километров.

Эпицентр подземных толчков находился в 73 километрах к северо-востоку от города Калама, входящего в состав административной области Антофагаста, население города насчитывает более 143 тыс. человек.

Информации о возможных разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло у берегов Чили 29 сентября. О жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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