Киото, Япония, , 05:49 — REGNUM Еще одна пострадавшая в результате поджога студии Kyoto Animation умерла 4 октября в Киото, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные полиции.

Таким образом, число жертв летней трагедии составляет уже тридцать шесть человек, более двадцати проходят лечение в медицинских учреждениях.

Как писало ранее ИА REGNUM, в результате пожара в здании студии Kyoto Animation в Киото погибли тридцать пять человек, около тридцати человек были госпитализированы.

Пожар, уничтоживший студию, устроил мужчина, проникший в здание 18 июля и разливший в помещении воспламеняющуюся жидкость из двух канистр.

Читайте также: Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Читайте ранее в этом сюжете: Сгоревшая аниме-студия Kyoto Animation обещает продолжить работу