Токио, 19 июля 2019, 09:16 — REGNUM
Мужчина, устроивший поджог в анимационной студии в японском Киото, обвинил её руководство в краже его идеи. Об этом сообщает 19 июля агентство Kyodo.
После задержания подозреваемый заявил сотрудникам полиции, что идею его произведения украли, потому он совершил поджог.
О каком именно произведении идёт речь, пока неизвестно. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог. По последним данным, в результате пожара погибли 33 человека, еще около 30 человек, включая поджигателя, пострадали.
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