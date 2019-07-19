Токио, , 09:16 — REGNUM

Мужчина, устроивший поджог в анимационной студии в японском Киото, обвинил её руководство в краже его идеи. Об этом сообщает 19 июля агентство Kyodo.

После задержания подозреваемый заявил сотрудникам полиции, что идею его произведения украли, потому он совершил поджог.

О каком именно произведении идёт речь, пока неизвестно. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог. По последним данным, в результате пожара погибли 33 человека, еще около 30 человек, включая поджигателя, пострадали.

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