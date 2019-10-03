Варшава, , 18:41 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате подземного точка на горнодобывающей шахте в Польше. Об этом 3 октября сообщает Главное горнодобывающее управление.

По данным ведомства, тектонический толчок произошёл в 15:00 по местному времени (16:00 мск) на шахте Белшовице в населенном пункте Руда-Слёнска в Силезском воеводстве. В шахте в это время на глубине около тысячи метров находились 17 человек.

В настоящее время из опасной зоны выведены 16 человек, ещё одного разыскивают. По разным источникам, при толчке пострадало от одного до 16 человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжёлое.

Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается. В шахте развёрнут штаб для координации спасательной операции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о числе аварий на шахтах в Южной Корее за последние пять лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее назвали число аварий на шахтах за последние пять лет