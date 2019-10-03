Сеул, , 10:17 — REGNUM За последние пять лет в Южной Корее произошло 159 несчастных случая на рудниках и шахтах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Trade, Industry, Energy, SMEs and Startups Committee.

Согласно опубликованным данным, в период с 2014 по 2018 года в стране в результате несчастных случаев в шахтах пострадали 175 человек (27 погибших), а сумма ущерба составила 8,66 млрд вон (~$7,18 млн).

Только в 2018 году в стране произошло 32 несчастных случаев на шахтах, в результате которых погибло семь человек. Сумма ущерба составила 2,57 млрд вон (~$2,13 млн).

Известно, что в 50 случаях произошел обвал, в 31 случае — ДТП, в 24 случаях — падение валунов и камней, в 19 случаях — детонация пороха.

Кроме того специалисты отмечают, что в Южной Корее число аварий на шахтах в два раза выше, чем в Японии.