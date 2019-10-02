Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Американец дважды подвергся нападению бизонов на территории Йеллоустонского Национального парка в США. Об этом 2 октября сообщает BBC.

Первый раз мужчину бизон атаковал в июне текущего года. Во время прогулки по окрестностям парка 22-летний посетитель увидел двух бизонов и попытался скрыться от них. Однако один из бизонов настиг мужчину, ударил его сначала рогами по туловищу, а затем копытом по голове.

Американец получил перелом ребра, также у него было проколото лёгкое. Пострадавшего транспортировали в больницу на вертолёте.

Через три месяца, уже в сентябре, мужчина со своей невестой совершали прогулку по Йеллоустонскому парку, намереваясь полюбоваться закатом. Проезжавшая мимо группа велосипедистов спугнула находившегося неподалёку бизона, который накинулся на парочку. Невеста американца получила травмы. Сам мужчина иронично заметил, что бизоны атакуют его потому, что совсем от него не в восторге.

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