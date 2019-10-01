Нашествие медведей в Забайкалье, помимо серьёзной угрозы местным жителем, опосредованно влияет и на экономику региона. Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на местную газету «Знамя труда», в Красночикойском районе известны случаи нападения косолапых на пасеки с большим ущербом для их владельцев: у пчеловода Рассохина из 12 пчелосемей осталась только одна. Ещё девять ульев потерял предприниматель Свистунов.

Медведи

Чита, , 07:02 — REGNUM «Есть и другие владельцы пчёл, понёсшие урон», — сообщает газета. Также уточняется, что уничтожить зверей разрешается только при реальной угрозе жизни людей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сразу несколько случаев выхода агрессивных зверей к людям произошло в Забайкалье за последние дни. Медведей в Читинском и в Дульдургинском районе пришлось уничтожить.

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По словам местных жителей, звери стал нападать после масштабных пожаров, случившихся в регионе весной 2019 года, и что в лесах по этой причине стало мало еды.

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