Мюнхен, Германия, , 22:01 — REGNUM Один человек погиб, ещё один пострадал в результате стрельбы, которую открыл по прохожим неизвестный злоумышленник в федеральной земле Бавария на юге Германии. Об этом 2 октября сообщает немецкое издание «Фокус-онлайн».

Стрельба Geoffrey Fairchild

Инцидент произошёл около 18:30 по местному времени в городе Абенсберге возле здания супермаркета.

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим из огнестрельного оружия. После стрельбы мужчина спешно покинул место происшествия на автомобиле. Сотрудники полиции начали разыскные мероприятия, в розыске задействован вертолёт.

Пострадавший в результате стрельбы госпитализирован. В настоящее время задержаны два подозреваемых в связи с данным происшествием. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Брюсселе мужчины с канистрой горючего, которую он угрожал поджечь у здания Еврокомиссии.

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