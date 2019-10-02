Брюссель, , 18:47 — REGNUM Мужчину, угрожавшего поджечь канистру с бензином, задержали сотрудники полиции возле здания Еврокомиссии в Брюсселе. Об этом 2 октября сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что задержанный, гражданин Хорватии, хотел привлечь внимание президента Франции Эмманюэля Макрона к своим личным проблемам. Мужчина стоял на площади перед зданием и, зажав в руке канистру с горючим, что-то громко кричал.

Вызванные на место происшествия пожарные в качестве меры безопасности облили мужчину пеной из огнетушителя, затем правонарушитель был задержан полицией и отправлен в больницу.

Отмечается, что в момент инцидента никаких заседаний в здании Еврокомиссии не проводилось. Причины поступка задержанного не сообщаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе взрыва газа, которая поступила из многоквартирного жилого дома. По данным полиции, в квартире, где произошла утечка газа, проживает мужчина, забывший выключить газ после выкипания содержимого из кастрюли, которую он забыл на плите.

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