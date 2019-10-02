Москва, , 18:34 — REGNUM Следственный комитет предъявил обвинение командиру самолёта RRJ-95B Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову. Об этом 2 октября сообщили на официальном сайте СК.

Пилоту инкриминируют преступление по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц»).

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Катастрофа произошла в аэропорту «Шереметьево» 5 мая 2019 года. Лайнер, следовавший рейсом из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт отправления и произвёл жёсткую посадку на ВВП воздушной гавани.

«Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершённые с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, Евдокимов после посадки рассказывал журналистам, что в самолёт ударила молния.