Катастрофа SSJ-100 подтвердила системные проблемы российской авиации

Евгений Цоц, , 14:41 — REGNUM

Вечером 5 мая в московском аэропорту «Шереметьево» произошла авиакатастрофа с лайнером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». Самолёт следовал рейсом SU1492 из Москвы в Мурманск, однако после 28 минут полёта пилоты приняли решение вернуться в аэропорт. Совершить посадку удалось лишь со второй попытки, при приземлении загорелись двигатели и подломились стойки. Пламя полностью охватило хвостовую часть воздушного судна.

В результате авиакатастрофы погиб 41 человек, в том числе дети. Удалось спастись 33 пассажирам и четырём членам экипажа. Возбуждено уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин поручил провести тщательное расследование обстоятельств трагедии.

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Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко перечислила основные версии произошедшего, среди которых неблагоприятные метеоусловия, неисправность самолёта, а недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта.

Командир экипажа Денис Евдокимов сообщил СМИ, что в самолёт ударила молния.

«В момент посадки не было радиосвязи. Удалось её восстановить через аварийную частоту на радиостанции. Но она была кратковременная и прерывистая: несколько слов получалось сказать, потом она пропадала. Диспетчеры нам оказали помощь, задавали курс для вывода на полосу», — сказал он.

Евдокимов отметил обычную плавную скорость во время посадки. Огонь, по его словам, вспыхнул уже на полосе:

«Сначала второй пилот вышел из кабины, потом я. Сразу я на улицу не смотрел — есть пожарные, нет. Машина пожарных уже была. Пожар у нас начался после посадки. То есть в воздухе у нас не было пожара… Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом. Баки полные».

По данным источника «Интерфакса», причиной возгорания стало попадание постороннего предмета в левый топливный бак, который оказался полностью разрушен. Его могли пробить детали разрушенного шасси, из-за чего случился выброс топлива и пожар. При этом правый бак пострадал меньше, и его повреждения вызваны выездом самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы.

«Аэрофлот» о причинах ЧП заявлений пока не делал, ограничившись сообщением о создании комиссии по расследованию причин и обстоятельств трагедии.

Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что в истории коммерческой эксплуатации Superjet-100 аварийная посадка в аэропорту «Шереметьево» является первой катастрофой. Последний инцидент с данным воздушным судном произошёл в Индонезии во время демонстрационного полёта. Судно находилось в рейсе экспериментальной авиации, и это не было коммерческой эксплуатацией самолёта.

«Причины в целом известны, связаны с так называемым человеческим фактором, а именно: выполняя демонстрационный полёт в условиях плохой видимости, воздушное судно столкнулось с препятствием на земле, склоном горы. К сожалению, у экипажа не хватило времени, чтобы предотвратить это столкновение. Однако если бы была информация, что те или проблемы Superjet могут создавать угрозу безопасности полётов, самолёт бы не эксплуатировался. Совершенно очевидно, что все самолёты, которые обладают действующим сертификатом типа, свидетельством лётной годности, считаются безоговорочно безопасными», — сообщил Пантелеев.

Он добавил, что статистика эксплуатации Superjet-100 за 2018 год является более позитивной, чем в предыдущие годы, однако очевидно, что нынешние события повлияют на статистические данные самым драматическим образом.

Авиакатастрофы с российскими самолётами давно не редкость. В 2018 году произошла катастрофа Ан-148 в Подмосковье «Саратовских авиалиний» и Ан-26 над Хмеймимом. В 2017 — катастрофа вертолёта Robinson R66 над Телецким озером. В 2016 сразу две крупных трагедии — крушение Ту-154 ВВС России под Сочи и Boeing 737 FlyDubai в Ростове-на-Дону. В 2015 году разбились вертолёт Ми-8 в Красноярском крае и Airbus A321 «Когалымавиа» в Египте.

В списке авиационных происшествий мира Россия занимает заметное место. Но даже такая картина не является полной. Так, 11 апреля 2018 года из-за технической неисправности произошло крушение Ил-76 в Алжире, в результате погибли 257 человек. При этом в 2016 году самолёт проходил восстановительные работы в подмосковном Жуковском. Трагедии случались и у наших ближайших соседей — в Киргизии и на Украине.

Для сравнения, последняя крупная авиакатастрофа в США случилась 10 лет назад, в 2009 году. Без масштабных происшествий в последние годы обходится авиация Китая. Кстати, именно в Поднебесную массово мигрируют российские пилоты-профессионалы.

«Мы великая авиационная держава, в мировой истории гордо звучат фамилии Жуковского, Циолковского, Нестерова, Чкалова… Мы должны быть первыми. А что происходит на самом деле? В рамках бюрократической возни, под лозунгом борьбы за безопасность полетов практически уничтожена и находится в состоянии комы малая авиация, развалена авиация ДОСААФ, закрываются отличные авиационные учебные центры, готовящие первоклассных специалистов. Энтузиастов, готовых вкладывать деньги, создавать за свой счет летные школы и аэродромы, просто-напросто душат», — рассказал уехавший в Китай российский лётчик Игорь Сулим в интервью «Московскому комсомольцу».

Авиационные катастрофы происходят в России с разными моделями самолётов и разными авиакомпаниями. И хотя выводы о причинах трагедии в «Шереметьево» пока носят локальный и предварительный характер, очевидно, что у авиации России есть системные проблемы. Возможно, такие же, как и во многих других сферах экономики нашей страны. Но здесь, где цена ошибок — человеческие жизни, спрятать и заговорить бессмысленными словами их не удаётся.