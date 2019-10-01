Рязань, , 16:25 — REGNUM Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опровергла информацию Росгвардии о мужчине, угрожавшем взорвать свою квартиру. По данным полиции, хозяин жилища забыл убрать кастрюлю с плиты на кухне общего пользования в общежитии. Сообщение о запахе гари поступило в дежурную часть от 18-летней соседки.

«Когда она вышла на кухню общего пользования, то увидела на плите кастрюлю для приготовления пищи, из которой выкипело содержимое. На место приехали сотрудники ППС, которые установили, что кастрюлю оставил на плите 46-летний житель этого же общежития. Сотрудники полиции обнаружили мужчину на лестничной клетке здания, распивающим спиртные напитки», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину доставили в отделение, на него был составлен протокол за распитие алкоголя в общественных местах. Он находится на контроле полицейских, так как ведёт аморальный образ жизни и был несколько раз судим, сообщает рязанский портал Ya.62.ru.

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