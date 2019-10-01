Рязань, 1 октября 2019, 16:25 — REGNUM Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опровергла информацию Росгвардии о мужчине, угрожавшем взорвать свою квартиру. По данным полиции, хозяин жилища забыл убрать кастрюлю с плиты на кухне общего пользования в общежитии. Сообщение о запахе гари поступило в дежурную часть от 18-летней соседки.
Мужчину доставили в отделение, на него был составлен протокол за распитие алкоголя в общественных местах. Он находится на контроле полицейских, так как ведёт аморальный образ жизни и был несколько раз судим, сообщает рязанский портал Ya.62.ru.
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