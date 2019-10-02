Кызыл, , 10:31 — REGNUM В Туве взят под стражу бывший начальник ФКУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, его обвиняют в получении взятки, совершённом в особо крупном размере.

В следствии считают, что с 21 января 2011 по 24 декабря 2012 года начальник управления дороги получил от директора компании 2,3 млн рублей«за общее покровительство, выраженное в обеспечении беспрепятственного подписания актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по государственным контрактам».

Суд также наложил арест на имущество обвиняемого и его близких родственников. Как отмечают в следствии, это необходимо для обеспечения исполнения приговора — взыскания штрафа или возможной конфискации имущества.

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