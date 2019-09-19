Якутск, , 04:47 — REGNUM Экс-специалиста дорожного хозяйства ГКУ «Управтодор» Якутии подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном управлении Следкома РФ республики.

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По данным следствия, в сентябре 2016 и апреле 2017 годов ведущий специалист дорожного хозяйства потребовал от руководителя компании, которая выполняла ремонтные работы по госконтракту на трассе «Амга» в Усть-Майском районе, перечислить ему за беспрепятственную приёмку работ в общей сложности 600 тыс. рублей.

«Гендиректор был поставлен подозреваемым в условия, при которых согласился на незаконное предложение», — пояснили следователи.

Бывшего работника ГКУ «Управтодор» задержали 18 сентября и отправили в изолятор временного содержания. По возбуждённому уголовному делу следствие продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-заммэра Якутска Василия Гоголева обвиняют в получении взятки в 114 млн рублей от предпринимателя Георгия Карамзина за выдачу разрешения на увеличение этажности жилого дома.