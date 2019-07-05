Хабаровск, , 13:19 — REGNUM

Начальник управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска Олег Гроо задержан по подозрению в получении взятки в 4 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По версии следствия, Олег Гроо получил взятку в размере 4 млн рублей. Активное участие в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия. Проведен обыск по месту жительства подозреваемого, изъяты предметы и вещи, имеющие значение для расследования. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние дорог в Хабаровском крае вызывает многочисленные нарекания жителей. Известный спортсмен и депутат ГД РФ Николай Валуев, проехав по федеральной трассе Лидога — Ванино, назвал её «дорогой смерти». Разбитые дороги и аварийные мосты отрезают от мира десятки поселков в регионе. В Ванинском и Советско-Гаванском районах жители заваливают полицию заявлениями о безобразном состоянии дорог.