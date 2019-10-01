Магадан, Магаданская область, , 06:31 — REGNUM В полицию Магадана поступил звонок от неизвестного, который сообщи о заложенном взрывном устройстве в школе № 21, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в правоохранительных органах, после звонка в школу был направлен спецназ и сапёры.

Всех учеников школы и учителей вывели из здания в соседний Медицинский колледж.

В школе №21 работают профессионалы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге задержали двоих «минёров», которые сообщали о ложных взрывных устройствах в разных зданиях города.