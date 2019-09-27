Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Сразу двое подозреваемых в ложном минировании разысканы и задержаны полицией в Санкт-Петербурге. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Первое сообщение о минировании здания банка на набережной канала Грибоедова в центре Санкт-Петербурга поступило в правоохранительные органы 26 сентября утром. Людей пришлось эвакуировать из офиса и проводить проверку. Никаких опасных предметов в ходе проверки обнаружено не было.

По подозрению в ложном минировании банка задержан 42-летний мужчина, ранее судимый местный житель. Он подозревается в сообщении о заложенном взрывном устройстве по телефону. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

Ещё один задержанный, 19-летний студент, подозревается в ложном «минировании» здания колледжа. О якобы заложенном взрывном устройстве в здании колледжа на проспекте Большевиков неизвестный сообщил с помощью sms 24 сентября. Проверка показала отсутствие взрывных устройств на территории учебного заведения. В отношении задержанного было заведено уголовное дело, студент был также отпущен под подписку о невыезде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании 14-летнего школьника, подозреваемого в «минировании» здания школы. По данным полиции, подросток мог сделать это из хулиганских побуждений. Школьнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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