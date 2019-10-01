Кстово, Нижегородская область, , 03:15 — REGNUM Доследственная проверка организована в Нижегородской области по факту получения травм восьмилетним ребёнком. Мальчик доставлен в ожоговый центр после того как с группой школьников неосторожно обращался с огнём. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СК России по региону.

Происшествие произошло в Кстово 27 сентября. Дети, находясь в районе гаражей на улице Магистральная, «играли» с огнём. В итоге один из них получил ожоги ног второй и третьей степени. Ребёнок доставлен в центр «Приволжского исследовательского медицинского университета». Идёт проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Напомним, в сентябре 2019 года во время отдыха в Турции, находясь с отцом на ужине в отеле, ожоги получили два ребёнка из России. Мальчики 3,5 года и десяти лет были доставлены в местную больницу с ожогами от кипящего масла. Всего в инциденте пострадали восемь человек.