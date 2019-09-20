Аланья, Турция, , 04:42 — REGNUM Ребёнок из Екатеринбурга получил в ожоги второй и третьей степени на курорте в Турции, сообщает 20 сентября Е1.

Инцидент произошёл в посёлке Кестель (провинция Анталия, Турция) на финальном ужине в отеле. Восемь человек были облиты горящим маслом.

Житель Екатеринбурга рассказал, что среди пострадавших — два его сына трёх с половиной и десяти лет.

«Один обгорел на 27%, у него ожоги 2 и 3 степени. Он пока не сможет перенести перелёт, мы остаёмся на несколько дней в Турции. У второго сына обгорели рука и голова, 16% ожогов на теле», — сказал очевидец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции за последнее время произошло несколько несчастных случаев с детьми — туристами из России.

Читайте подробнее: Мать погибшей в Турции девочки: «Как всё произошло, никто не видел»

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство РФ сообщило пол и гражданство погибшего на Кипре ребёнка