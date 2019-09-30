Каракас, , 23:41 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли, ещё десять пострадали в результате взрыва гранаты в пригороде Каракаса, столицы Венесуэлы. Об этом 30 сентября сообщает радиостанция Unión Radio.

Инцидент произошёл днём 30 сентября возле жилого комплекса «Сесилио-Акоста». По предварительным данным, причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасом.

Правоохранительные органы начали расследование причин и обстоятельств произошедшего.

Все пострадавшие были госпитализированы, они получили, в основном, осколочные ранения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти сапёрах, пострадавших в результате взрыва боеприпаса на военном полигоне в Казахстане. Боеприпас сдетонировал в ходе проведения плановых подрывных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате взрыва на полигоне в Казахстане ранены десять военнослужащих