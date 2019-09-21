Арысь , , 15:39 — REGNUM Десять сапёров пострадали в результате детонации фрагмента боеприпаса на специально оборудованном полигоне в Казахстане. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Сообщается, что 21 сентября на территории полигона в 60 километрах от города Арысь проводились плановые подрывные работы. В ходе работ самопроизвольно сдетонировала часть боеприпаса.

При взрыве осколочные ранения получили десять сапёров из числа военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Все пострадавшие были госпитализированы в полевой госпиталь Министерства обороны Казахстана. Они получают всю необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего, начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выписке из больницы в городе Находка в Приморском крае двух пострадавших от взрыва гранаты, которое произошло во время застолья в квартире жилого дома.

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