Луганск, , 20:29 — REGNUM Восемь жилых домов были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских войск на территории Луганской Народной Республики. Об этом 30 сентября сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Обстрел из миномета (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В результате обстрела населённого пункта Голубовское на территории ЛНР были повреждены восемь жилых домов. Все повреждённые здания расположены на улице Посохова, у них были повреждены фасады и остекление.

Пострадавших и жертв среди мирных жителей ЛНР нет. По словам Филипоненко, на месте работают представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также Филипоненко отметил, что с начала текущих суток военнослужащие Украины уже обстреляли населённый пункт Лозовое, выпустив по нему четыре мины калибром 120 мм.

Филипоненко призвал международных наблюдателей обратить внимание на действия украинской армии по нарушению перемирия и не допустить жертв среди мирного населения ЛНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти случаях нарушения режима перемирия в ЛНР за прошедшие сутки. В результате обстрелов погиб защитник Донбасса, военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Огнём ВСУ был убит защитник Донбасса — Народная милиция ЛНР