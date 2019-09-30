Луганск, , 08:29 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР, сообщили 30 сентября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ выпустили по населённому пункту Фрунзе десять мин калибра 82 мм. По посёлку Логвиново выпустили шесть мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм и обстреляли населённый пункт из вооружения БМП. В направлении Голубовского украинские силовики выпустили пять мин калибра 82 мм, а желобок обстреляли из вооружения БМП.

«В результате преступного обстрела погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР. Командование Народной милиции выражает соболезнования родным и близким погибшего. Информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки ВСУ четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв населённые пункты Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново.

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