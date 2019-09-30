Москва, , 14:08 — REGNUM В зале одного из московских ресторанов двое неизвестных избили мужчину и повредили имущество, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Сообщается, что инцидент произошел 30 сентября в ресторане, расположенном на улице Свободы. Двое неустановленных лиц устроили в заведении погром: они поломали имущество в зале и нанесли травмы одному мужчине. Его доставили больницу для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что в СМИ были сообщения о стрельбе в данном ресторане. В МВД опровергли данные заявления.

Как передавало ИА REGNUM, ранее двое подростков устроили погром в сельском храме в станице Алексеевской в Краснодарском крае. Задержаны двое детей 10 и 12 лет.