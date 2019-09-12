Краснодар, , 10:23 — REGNUM Дети 10 и 12 лет устроили разгром в сельском храме в станице Алексеевской Тихорецкого района Краснодарского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД 12 сентября, ранее местный житель сообщил в полицию о том, что в Свято-Иоанно-Богословском храме разбит иконостас, повреждено более 10 икон.

Сотрудники полиции опросили очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли следы пальцев, которые, предположительно, принадлежат хулиганам.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства двоих местных жителей в возрасте 10 и 12 лет. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Смоленской области 12-летний житель Ельни осквернил памятник воинам-первогвардейцам.