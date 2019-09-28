Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Американка заразилась смертельно опасной инфекцией после посещения маникюрного салона в штате Теннеси. Об этом 28 сентября сообщает NewsChannel5.

Джейн Шарп посетила маникюрный салон в городе Ноксвилле. Во время сеанса мастер случайно уколола женщине палец, но та не придала этому значения. На следующий день палец на руке опух и стал нарывать, затем опухоль распространилась до локтя на руке.

По совету дочери Шарп обратилась к врачу, который немедленно направил её в кабинет экстренной медицины, где женщине был поставлен диагноз «некротический фасциит». Болезнь вызвана редкой бактерией, которая поражает верхний слой кожи и подкожную клетчатку и имеет свойство распространяться с неимоверной скоростью.

Как пояснил врач, если бы пострадавшая обратилась к врачу хотя бы на час позже, то последствия могли бы стать необратимыми. Женщине провели ряд операций, но, по её словам, палец на руке до сих сих пор не обрёл чувствительность.

Шарп намерена судиться с маникюрным салоном, где заразилась опасной инфекцией.

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