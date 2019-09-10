Вашингтон, , 18:11 — REGNUM В США зафиксирован уже третий летальный случай заражения довольно редкой для этой страны болезнью — восточным лошадиным энцефалитом (Eastern equine encephalitis, EEE). Об этом сообщает департамент здравоохранения Род-Айленда.

Комар buchse12

Сообщается, что 9 сентября скончался 50-летний мужчина из Уэст-Уорика.Это первый случай заболевания EEE в штате с 2010 года и первый смертельный случай с 2007 года.

Уточняется, что мужчина умер спустя девять дней с момента подтверждения заражения EEE. Этот случай стал вторым случаем смерти от EEE в США за последнюю неделю.

6 сентября в штате Мичиган скончался житель округа Каламазу, у которого также выявили заражение ЕЕЕ.

А в конце августа стало известно о смерти женщины в штате Массачусетс, у которой также диагностировали ЕЕЕ.

По данным медицинских центров США, обычно в год в стране фиксируется от 5 до 10 случаев заражения ЕЕЕ, и около 30% из них — летальные.

Передается это заболевание оьбычно через укус комара. В связи с этим власти Род-Айленда распылили средство от комаров в четырех районах после смертельного случая ЕЕЕ.