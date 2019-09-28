Джелалабад, Афганистан, , 11:11 — REGNUM Один человек погиб, двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего возле избирательного участка на востоке Афганистана. Об этом 28 сентября сообщает телеканал TOLOnews.

Взрывное устройство сработало в городе Джелалабад провинции Нангархар. Сам избирательный участок находится в школе Amarkhel в районе Сархуд.

При взрыве погиб один мужчина, ещё как минимум два человека пострадали. Ответственность за взрыв в настоящее время на себя никто не взял.

Напомним, 28 сентября в Афганистане проходят выборы президента, уже четвёртые после падения режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране. Избирательный процесс проходит в крайне напряжённой обстановке, это связано с заявлениями членов радикального террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о намерении сорвать голосование.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении и разминировании в афганском городе Кабуле накануне выборов 31 взрывного устройства. При этом в день выборов не удалось избежать взрыва на одном из избирательных участков, в результате которого пострадали 15 человек.

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