Кандагар, Афганистан, , 10:36 — REGNUM Как минимум 31 взрывное устройство было обнаружено в афганском городе Кандагаре накануне президентских выборов. Об этом 28 сентября сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя губернатора провинции Ахмад Бахир Ахмади.

По словам Ахмади, 31 бомба была обнаружена вечером 27 сентября и обезврежена.

Избирательные участки открылись в Афганистане утром 28 сентября. В выборах участвуют 15 претендентов на пост президента Афганистана, в том числе действующий президент страны Ашраф Гани.

Выборы в стране проходят в напряжённой обстановке. Несмотря на принятые меры предосторожности, не удалось избежать ЧП на избирательном участке в Кандагаре.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 15 пострадавших в результате взрыва рядом с избирательным участком в Кандагаре. Все пострадавшие мужчины, они были госпитализированы.

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