Кандагар, Афганистан, , 09:00 — REGNUM В результате взрыва рядом с избирательным участком в городе Кандагаре на юге Афганистана пострадали 15 человек. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает AFP со ссылкой на главу регионального госпиталя.

Мощный взрыв прогремел снаружи избирательного участка в городе Кандагар. Ранения получили 15 человек, все из них мужчины. Раненых доставили в больницу.

Напомним, что сегодня в Афганистане проходят выборы президента республики. При этом обстановка в стране остается крайне напряженной. Переговоры между движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и США были прерваны, и экстремисты угрожают сорвать выборы.