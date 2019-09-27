Нджамена, , 23:12 — REGNUM До 52 человек увеличилось число погибших при обвале золотого рудника на севере Чада. Об этом 27 сентября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в правительстве.

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Обрушение золотого рудника произошло в ночь на 24 сентября в провинции Тибести, рядом с ливийской границей.

По данным агентства, на месте обрушения продолжается поисково-спасательная операция. Число погибших возросло до 52 человек, пострадавших всего 37 человек. Среди пострадавших 21 человек находится в тяжёлом состоянии.

Есть большая вероятность, что число погибших может возрасти. Точное число находившихся в шахте людей неизвестно, так как люди вели золотодобычу нелегально.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 30 человек в результате обрушения рудника в Чаде.

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