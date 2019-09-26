Нджамена, , 15:03 — REGNUM Обрушение золотого рудника произошло на севере республики Чад, погибли около 30 человек. Об этом сообщает министерство обороны страны, передает 26 сентября AFP.

ЧП случилось в ночь на 24 сентября в провинции Тибести неподалеку от ливийской границы. Отмечается, что сотни людей трудятся там на нелегальной золотодобыче.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тибести и еще двух провинциях Чада действует режим чрезвычайного положения из-за боевых столкновений между разными этническими группами.

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