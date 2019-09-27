Хабаровск, , 07:56 — REGNUM Рейс, выполняемый самолётом компании Japan Airlines из Вены в Токио пришлось срочно прервать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Пассажирский самолет Boeing-787 совершил экстренную посадку в аэропорту Хабаровска после того, как экипаж воздушного судна обнаружил на борту возникновение неисправности, препятствующей для продолжения полёта.

При посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Техники будут выяснять причину падения давления масла в левом двигателе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге совершил экстренную посадку самолёт рейса R3−4472, следовавший по линии Москва — Якутск. Решение о выполнении посадки было принято командиром воздушного судна после того, как одному из пассажиров стало плохо.