Екатеринбург, 24 сентября 2019, 20:11 — REGNUM В Екатеринбурге совершил незапланированную посадку самолёт рейса R3−4472 Москва-Якутск. Об этом сообщает ТАСС.
В пресс-службе аэропорта Кольцово, в котором и сел самолёт, заявили, что причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Человеку оказали первую помощь сразу по прибытии самолёта в Екатеринбург и доставили в одну из больниц города.
Рейс готовится к вылету в Якутск.
Напомним, 11 сентября 2019 года в Кольцово произошла экстренная посадка авиарейса Екатеринбург — Санья. Самолёт вернулся в аэропорт почти сразу после взлёта.
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