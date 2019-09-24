Екатеринбург, , 20:11 — REGNUM В Екатеринбурге совершил незапланированную посадку самолёт рейса R3−4472 Москва-Якутск. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе аэропорта Кольцово, в котором и сел самолёт, заявили, что причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров. Человеку оказали первую помощь сразу по прибытии самолёта в Екатеринбург и доставили в одну из больниц города.

Рейс готовится к вылету в Якутск.

Напомним, 11 сентября 2019 года в Кольцово произошла экстренная посадка авиарейса Екатеринбург — Санья. Самолёт вернулся в аэропорт почти сразу после взлёта.

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