Стамбул, Турция, , 16:23 — REGNUM Землетрясение, случившееся в Стамбуле, не повлекло за собой жертв и заметных разрушений, заявил 26 сентября журналистам мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

По его словам, среди жителей города не зафиксировано даже серьёзных травм, а единственным заметным разрушением стал один минарет.

«У нас нет жертв и серьезных травм. Мы получили несколько сообщений о разрушенных зданиях, но они не подтвердились, за исключением обрушившегося минарета в районе Авджылар», — сказал Имамоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9, эпицентр которого был расположен на 68 км западнее Стамбула.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7